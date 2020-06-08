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Котелок овальный (БОБ) с крышкой 3 л

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Артикул: 0002
Котелок овальный (БОБ) с крышкой 3 л Котелок овальный (БОБ) с крышкой 3 л Котелок овальный (БОБ) с крышкой 3 л
1 170 руб.
1 050 руб.
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Котелок костровой стальной (боб, кан). Объем 3 литра, с крышкой и жесткой ручкой. легкий, прочный, Благодаря овальной форме отлично пакуется в рюкзак и надежно устанавливается на таганок, горелку или газовую плитку. Вес 580 г.
ПроизводительCampi
МатериалСталь
Объем, л1-3
Габариты (высота * длина * ширина): 145 х 220 х 130 мм

Вес 580 г

Зеркальная пищевая нержавеющая сталь 0,5 мм

Пайка аргоном

В наличии костровые котелки от 2 до 12 литров. Производство Россия.

Котелок из пищевой нержавеющей стали сочетает в себе все, что требуется от емкости для приготовления пищи в походных условиях. Он легкий, прочный, благодаря эргономичной форме отлично пакуется в рюкзак и надежно устанавливается на таганок, горелку или газовую плитку.

Жесткая стальная ручка делает максимально безопасным процесс подвешивания или съема котелка.

Плотная крышка ускоряет процесс готовки, защищает от мусора.

В отличие от котлов, выполненных из алюминия, нержавеющая сталь легко чистится, не оплавляется на костре, а также равномерно распределяет тепло.

Огромным преимуществом является пайка аргоном, позволяющая надёжно защитить от протекания стыки туристических котелков.

Предлагаемый размерный ряд походных котлов (от 2 до 12-ти литров) позволяет выбрать нужный объем, исходя из численности группы (обычно рассчитывают приблизительно по 0.5 л на человека плюс 20%). Взяв отличающиеся по объему котелки для чая и еды, вы сможете вкладывать их друг в друга, что будет сильно экономить место.

Котелки, выполненные из пищевой нержавеющей стали, не подвержены окислению и ржавчине, обладают химической нейтральностью к любым продуктам.

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Котелок овальный (БОБ) с крышкой 3 л