Котелок овальный (БОБ) с крышкой 3 л

Габариты (высота * длина * ширина): 145 х 220 х 130 мм

Вес 580 г

Зеркальная пищевая нержавеющая сталь 0,5 мм

Пайка аргоном

В наличии костровые котелки от 2 до 12 литров. Производство Россия.

Котелок из пищевой нержавеющей стали сочетает в себе все, что требуется от емкости для приготовления пищи в походных условиях. Он легкий, прочный, благодаря эргономичной форме отлично пакуется в рюкзак и надежно устанавливается на таганок, горелку или газовую плитку.

Жесткая стальная ручка делает максимально безопасным процесс подвешивания или съема котелка.

Плотная крышка ускоряет процесс готовки, защищает от мусора.

В отличие от котлов, выполненных из алюминия, нержавеющая сталь легко чистится, не оплавляется на костре, а также равномерно распределяет тепло.

Огромным преимуществом является пайка аргоном, позволяющая надёжно защитить от протекания стыки туристических котелков.

Предлагаемый размерный ряд походных котлов (от 2 до 12-ти литров) позволяет выбрать нужный объем, исходя из численности группы (обычно рассчитывают приблизительно по 0.5 л на человека плюс 20%). Взяв отличающиеся по объему котелки для чая и еды, вы сможете вкладывать их друг в друга, что будет сильно экономить место.

Котелки, выполненные из пищевой нержавеющей стали, не подвержены окислению и ржавчине, обладают химической нейтральностью к любым продуктам.